الامارات | حمدان بن سلطان يتوج الكندي جيسي آرنيت بلقب «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن سلطان يتوج الكندي جيسي آرنيت بلقب «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، المقاتل الكندي جيسي آرنيت بلقب وزن الريشة، بعد فوزه في النزال الرئيس للنسخة الدولية الـ30 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بتنظيم بالمز الرياضية، وذلك على حساب منافسه الأردني علي القيسي، فيما حصل العراقي علي طالب على لقب وزن الديك في النزال الرئيس، بالفوز على منافسه البرازيلي فينسيوس دي أولفييرا بالضربة القاضية.

وحضر البطولة الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ورئيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية باتحاد الإمارات للجوجيتسو و«إم إم إيه» محمد الظاهري، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي صالح الجزيري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية فؤاد درويش، ورئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو اليوناني بانايوتوس، والخبير العالمي في الجوجيتسو البرازيلي هنزو جريسي.

وفي بقية النزالات فاز الروسي ديار يرنغابوف على الكازخستاني عبدالله الييف في وزن الديك، والبرتغالية جاكلين كافلكانتي على الروسية يوليا كوتسينكو في وزن الريشة، وكسب البرازيلي غابرييل براغا منافسه الجنوب افريقي فايز جاكوب في وزن الحر، وفاز المغربي سفيان بوكشيو على الكونغولي لوك انجيليكا في وزن الثقيل.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة محمد الظاهري، عن سعادته بالصورة التي ظهرت عليها بطولة «محاربي الإمارات»، مؤكداً أنها استمرار للنجاحات التي تحققت خلال النسخ الماضية.

وقال في تصريحات صحافية «إن البطولة التي تضم أكثر من 40 دولة باتت علامة فارقة في منافسات الفنون القتالية على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصاً أن هناك نخبة من المقاتلين العرب يشاركون فيها، الأمر الذي يعطي الأمل الكبير نحو انتشار الألعاب القتالية بين اللاعبين العرب بصورة كبيرة».

وأشار الظاهري إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعمل على تحقيق هدفه بنشر ثقافة اللعبة وتكوين منتخب إماراتي من جيل شاب قادر على تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات أمام أبطال العالم، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيكون خلال فترة وجيزة للغاية. وتابع: «لدينا نخبة مميزة من اللاعبين الشباب نراهن عليهم في البطولات المقبلة، حيث نعمل على تأهيلهم بما يتناسب مع مكانة العاصمة أبوظبي في الفنون القتالية وريادتها لهذه الألعاب التي أصبحت علامة مميزة خاصة بها».

بانايوتوس: أبوظبي تحظى بمكانة مميزة في اللعبة

أكد رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بانايوتوس ثيودوريس أن ما تشهده منافسات بطولة «محاربي الإمارات» من تميز ووجود نخبة من لاعبي العالم؛ يوضح مدى النجاح الذي تحققه البطولة في نسختها الحالية، والذي يعد امتداداً لما تحقق في النسخ السابقة.

وقال في تصريحات صحافية إن «أبوظبي تقوم بدور كبير في دعم بطولات الألعاب القتالية، الأمر الذي يضعها في مكانة خاصة ومميزة، ويؤكد أن دولة الإمارات قادرة على استضافة المزيد من الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى».

وتابع: «ما لاحظته هو اهتمام الإمارات، خصوصاً أبوظبي، بجذب المزيد من الشباب لممارسة الرياضة، خصوصاً الفنون القتالية والجوجيتسو، الأمر الذي يعطينا مزيداً من السعادة بهذا التميز الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية، ويؤكد أن نشر ثقافة اللعبة يسير في الاتجاه الصحيح».

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