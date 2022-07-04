الامارات | الفيحاء السعودي يتعاقد مع سعود زيدان

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء السعودي يتعاقد مع سعود زيدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم مساء السبت، تعاقده مع سعود زيدان لثلاثة مواسم قادماً من صفوف الحزم.

وشارك سعود زيدان في 15 مباراة بالدوري السعودي مع الحزم في الموسم الماضي.

وسبق لزيدان تمثيل أندية النصر والجبلين وأبها.

وبات زيدان الصفقة الثانية التي يبرمها الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد في وقت سابق مع فيصل مسرحي من صفوف القادسية.

ونقل الحساب الرسمي لنادي الفيحاء على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، عن اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى الفريق، حيث تعهد ببذل قصارى جهده من أجل مساعدة الفريق، وتحقيق تطلعات وطموحات مجلس الإدارة.

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