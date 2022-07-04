الامارات | سالم الشهياري ينضم إلى دبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الشهياري ينضم إلى دبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب سالم الشهياري عن انضمامه إلى دبا الحصن قادماً من العربي، لتمثيله في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى، في محطة جديدة في مسيرته الكروية، بعد أن لعب في صفوف مسافي ثم العروبة لمواسم عدة، منها في الدور الأول من الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين، قبل أن ينتقل للعب مع نادي العربي في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الشهياري لـ«الإمارات اليوم»: «عشت فرحة الصعود مع العروبة في الموسم قبل الماضي، وأتمنى تكرار ذلك مع دبا الحصن، لما يتمتع به الفريق من إمكانات إدارية وفنية وتدريبية مميزة، وجمهور حريص على دعم فريقه، وطموحي لا يقف عند حدود محددة، لذلك أسعى لتقديم أفضل مستوى فني ممكن، بحيث أكون جديراً بالثقة الممنوحة لي».

وأضاف «لم يعد هنالك فريق قوي وآخر متوسط أو ضعيف في دوري الدرجة الأولى، لذلك علينا توقع أن تكون جميع المباريات صعبة، وجميع الأندية قوية الأمر، الذي بدا واضحاً في آخر ثلاثة مواسم تقريباً».

وأكمل: «أشعر بسعادة عالية للانضمام لصفوف دبا الحصن بكونه نادياً كبيراً بتاريخه وتطلعاته، وأنا على ثقة بأنه سيضيف لي الكثير، وأتمنى أن أكون جزءاً من مشروعه المميز المقبل».

يذكر أن الشهياري يجيد اللعب في أكثر من مركز في خط وسط الفريق، لكنه ظهر بشكل مميز في مركز الجناح الأيمن في أغلب المباريات، وأسهم في تسجيل أهداف كثيرة. سالم الشهياري:

«عشت فرحة الصعود مع العروبة في الموسم قبل الماضي، وأتمنى تكرار ذلك مع دبا الحصن».

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