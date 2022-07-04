الامارات | أحمد عمر يقود سلة الشارقة خلفاً لعبدالحميد إبراهيم

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر يقود سلة الشارقة خلفاً لعبدالحميد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضية، عن تعاقدها مع المدرب المصري أحمد عمر، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم الجديد 2022-2023، خلفاً للمدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم.

وتعد سلة الشارقة المحطة الخامسة في مسيرة المدرب المصري أحمد عمر مع أندية الدولة الممتدة لـ17 عاماً، استهلها بتدريب فريق نادي الشباب (سابقاً)، ومن ثم الانتقال إلى الوصل عام 2017، وأتبعها بالقيادة الفنية لسلة النصر في أبريل من عام 2019، وآخرها الموسم الماضي مع شباب الأهلي.

ونجح عمر في قيادة الأندية التي أشرف على تدريبها في تحقيق 20 لقب بطولة، 15 منها جاءت بشعار نادي الشباب (سابقاً)، أبرزها الثلاثية التاريخية في 2011 بالفوز بلقبَي الدوري والكأس محلياً.

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