الامارات | خطة تين هاغ لتعويض رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تين هاغ لتعويض رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقر مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، على بديل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يرغب في الرحيل عن النادي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن تين هاغ يملك خطة تعويض رونالدو وسيتحرك بالفعل ويوصي إدارة الشياطين الحمر بالتعاقد مع لاعبه السابق في فريق أياكس أمستردام الهولندي، أنطوني، حال خروج كريستيانو من عباءة اليونايتد.

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