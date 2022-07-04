الامارات | «الهيئة» واتحاد الطائرة يعتمدان خطط تعزيز الحوكمة لتطوير اللعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» واتحاد الطائرة يعتمدان خطط تعزيز الحوكمة لتطوير اللعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مع رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، عبدالله الدرمكي، استراتيجية الاتحاد ومناقشة خططه المستقبلية، بهدف توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وتطوير أداء المنتخبات الوطنية، سعياً لتحقيق المزيد من الإنجازات القارية والدولية.

جاء ذلك، خلال لقاء الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، مع رئيس اتحاد الكرة الطائرة والوفد المرافق له، الذي يضم: نائب رئيس الاتحاد أسامة قرقاش، ونائب رئيس الاتحاد للتمثيل الداخلي جمال المطروشي، والأمين العام للاتحاد عبدالعزيز السلمان، بحضور مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة عبدالعزيز الشامسي.

وركزت الاستراتيجية على بنود رئيسة عدة، أهمها تعزيز الحوكمة في العمل الإداري، وزيادة عدد المباريات في مختلف الفئات، وتطوير الكرة الطائرة الشاطئية، وتحفيز الأندية المتفوقة باللعبة، وتوسيع الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال الشيخ سهيل بن بطي: «تدعم الهيئة جهود الاتحادات لوضع خطط مستقبلية تسهم في تعزيز الحوكمة في الإدارة، بما يتناسب مع التوجهات الحكومية ومنظومة عمل الهيئة التي تعتبر الحوكمة إحدى ركائزها الأساسية، إضافة إلى أهمية توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لزيادة التنافسية ورفع مستوى المنتخبات الوطنية، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل».

وأضاف: «تقدر الهيئة الجهد الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتطوير آلية اكتشاف المواهب وتنميتها، وتنويع مصادر البحث عن مواهب جديدة. ونتطلع إلى أن تعمل جميع الاتحادات الرياضية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يساعد على تطوير مختلف الرياضات وزيادة انتشارها، ما يسهم في استقطاب المزيد من المواهب».

وأكد عبدالله الدرمكي على جهود الاتحاد لتطوير آلية التعاون مع الأندية، بهدف اكتشاف المزيد من المواهب وتأهيلها فنياً وبدنياً، والتطلع إلى استضافة أنشطة دولية بالكرة الطائرة الشاطئية، خلال السنوات المقبلة للاستفادة من الطبيعة المناسبة لشواطئ دولة الإمارات والسُمعة العالمية الطيبة للدولة، التي تعززت باستضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

وعرض الاتحاد دراسة اعتمدت على تحليل رباعي لواقع ممارسة الكرة الطائرة في دولة الإمارات من خلال دراسة التحديات، والفرص، ونقاط القوة، ونقاط الضعف. كما ركز الاتحاد على أهمية تطوير الفئات الشابة عبر زيادة المباريات المقامة في مختلف بطولاتها، إضافة إلى وضع روزنامة ثابتة تساعد الأندية على تنظيم عملها بهدف تحقيق أفضل مشاركة في جميع البطولات.

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