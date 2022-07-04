الامارات | كوليبالي معروض على برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالي معروض على برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، معروض على برشلونة مقابل 20 مليون يورو، وهو مبلغ زهيد مقارنة بإمكانات اللاعب، على حد وصف الصحيفة.

ويعتبر كوليبالي (31 عاماً) أحد أبرز المدافعين في العالم، في وقت يعاني برشلونة الأمرين في الخط الخلفي خلال المواسم الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن نابولي يسعى إلى بيع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الحالية بدلاً من رحيله مجاناً الصيف المقبل موعد انتهاء عقده مع النادي.

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