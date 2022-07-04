الامارات | محمد الشرقي يشهد ختام بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرقي يشهد ختام بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على أهمية رياضة الجوجيتسو في تعزيز الثقة بالذات والدفاع عن النفس ضمن ألعاب الفنون القتالية، منوّهاً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لكل أنواع الرياضات والبطولات الرياضية العالمية التي تنظمها إمارة الفجيرة وتوجيهات سموّه بتسخير الإمكانات كافة بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، ختام بطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت تحت رعاية سموّه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة. وأشاد سموّه بنتائج الأداء في المنافسات التي تخللت البطولة، والمستوى التنظيمي والفني للّجان التنظيمية، مشدّداً سموّه على ضرورة مواصلة الجهود بما يرقى إلى المكانة العالمية الرفيعة التي تتبوأها إمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية، ومؤكّداً على دعم حكومة الفجيرة لكل الأنشطة الرياضية بما يسهم في ترسيخ حضور الإمارة رياضياً على مستوى العالم. وشهدت المنافسات التي انطلقت يوم أول من أمس، بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، مشاركة واسعة لمئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأكاديميات الرياضية والأندية، في فئات الناشئة والشباب والهواة والمحترفين من مختلف أنحاء العالم. وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في منافسات البطولة، كما كرّم سموّه اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

حضر الحفل مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، سالم الزحمي، ونائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، محمد الظاهري، والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، أحمد الزيودي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران.

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