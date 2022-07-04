اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المغربي

يوسفية برشيد - نهضة بركان 21:00

أولمبيك آسفي - شباب السوالم 21:00

الوداد الرياضي - الفتح الرياضي 21:00

الدوري السويدي

تريليبوريس - نوربي 21:00

الدوري الآيسلندي

كا أكوريري - فالور ريكيافيك 22:00

هافنارفجوردور - ستجارنان غاردباير 23:15

لايكنير رايكجافيك - أكرينس 23:14

مباريات ودية

ريندرز - يورينج 15:00

جينت - أريس سالونيكا 17:00

سسكا موسكو - نيجني نوفغورود 21:00

ليتون أورينت - وست بروميتش 21:30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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