الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المغربي
يوسفية برشيد - نهضة بركان 21:00
أولمبيك آسفي - شباب السوالم 21:00
الوداد الرياضي - الفتح الرياضي 21:00
الدوري السويدي
تريليبوريس - نوربي 21:00
الدوري الآيسلندي
كا أكوريري - فالور ريكيافيك 22:00
هافنارفجوردور - ستجارنان غاردباير 23:15
لايكنير رايكجافيك - أكرينس 23:14
مباريات ودية
ريندرز - يورينج 15:00
جينت - أريس سالونيكا 17:00
سسكا موسكو - نيجني نوفغورود 21:00
ليتون أورينت - وست بروميتش 21:30
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