عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدخل عاجل.. هل يمنع ميسي رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

الأحد 3 يوليه 2022

الخليج 365

يكتنف الغموض مصير البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أن نيمار شعر بالاستياء بسبب عدم حسم القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لمستقبل اللاعب مع النادي الفرنسي خلال الصيف الحالي، وذلك خلال حواراته الصحفية الأخيرة.

شعور نيمار بالاستياء دفع مواطنه تياجو سيلفا مدافع تشيلسي إلى مطالبة اللاعب بترك باريس سان جيرمان والانتقال إلى "البلوز"، خاصة وأن إدارة النادي الفرنسي ترى أن الدولي البرازيلي لم يقدم الكثير، ورحيله قد يكون مفيدا للفريق.

انفتاح سان جيرمان على رحيل نيمار، دفع صديقه ونجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التدخل، حيث أنه، يرفض فكرة مغادرة اللاعب البرازيلي للنادي الباريسي.

وبحسب صحيفة "La Nacion" الأرجنتينية، فإن ميسي يريد بقاء نيمار، وسيبلغ الإدارة بذلك، حال تأكد أن اللاعب سيقترب من مغادرة سان جيرمان.

ومنذ وصوله في عام 2017 إلى باريس سان جيرمان، سجل نيمار 69 هدفًا في 92 مباراة مع الفريق، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، لكنه فشل في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نيمار، والذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027، انتقل إلى النادي الفرنسي في 2017 من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في العالم.