أُنس جابر تعبر ميرتنز وتواجه بوزكوفا في ويمبلدون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنس جابر تعبر ميرتنز وتواجه بوزكوفا في ويمبلدون

الأحد 3 يوليه 2022

الخليج 365

اكتسبت آمال التونسية أُنس جابر في أن تكون أول أفريقية تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس المزيد من الزخم، بعدما تأهلت المصنفة الثالثة في البطولة إلى دور الثمانية بعد تغلبها على البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 7-6 و6-4.



وتألقت اللاعبة التونسية، المصنفة الثانية عالميا وهي اللاعبة الوحيدة المصنفة في النصف الأسفل من قرعة فردي السيدات، في الأسبوع الأول من البطولة المقامة على الملاعب العشبية، وبلغت دور الثمانية دون خسارة أي مجموعة.

ولم تكن ميرتنز سهلة المنال حيث أتيحت لها خمس فرص للفوز بالمجموعة الأولى في الشوط الفاصل الماراثوني.

لكن ضربات أُنس نجحت في إخراجها من المأزق، وزادت مستواها في المجموعة الثانية وحسمت الفوز عندما ارتكبت ميرتنز خطأ مزدوجا.

وتقف التشيكية ماري بوزكوفا، المصنفة 66 عالميا، عائقا أمام بلوغ اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عاما الدور قبل النهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة.