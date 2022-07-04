شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرتدي الأهلي زيه الأصلى والزمالك الاحتياطي في نهائي الكأس؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزي الاحتياطي ويكون مخالفا تماما لزي الأهلي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.