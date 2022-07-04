شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المقاولون الأسبق مديرا فنيا لكيما أسوان بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة كيما أسوان، برئاسة المهندس حسام حضري، مع علي عاشور، نجم المقاولون العرب الأسبق، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وأعلن النادي رسميا تولي علي عاشور قيادة الفريق في الموسم الجديد، خلفا لأحمد رجب، الذي استقال ورحل عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم بجولتين.

وفاضل مجلس إدارة نادي كيما أسوان بين عدة أسماء من المدربين، منهم أحمد بيبو وسعيد عبد العزيز وياسر الكناني، قبل أن يتم اختيار علي عاشور لقيادة الفريق.

وعمل علي عاشور من قبل في منصب المدرب العام لنادي بتروجت بجانب بعض التجارب التدريبية.

كان فريق كيما أسوان قد نجح فى لفت الأنظار إليه فى الموسم الماضى عندما ظل منافسا لشقيقه الأكبر أسوان على صدارة المجموعة الأولى حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة، والتى استطاع فيها زهرة الجنوب حسم تذكرة الصعود فيها للأضواء.