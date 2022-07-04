شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يستعيد محمد صالح وعبد العزيز موسى أمام المصرى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح محيى، طبيب نادى إيسترن كومبانى، جاهزية المدافع الفلسطينى محمد صالح وعبد العزيز موسى، لاعبى الفريق، لمواجهة المصرى البورسعيدى فى كأس مصر.

وتعافى الفلسطينى محمد صالح، مدافع الفريق، من فيروس كورونا، والذى أبعده عن الفريق أمام الجونة، بعدما جاءت نتيجة مسحته سلبية، ليشارك فى مران الفريق، والذى شهد أيضا عودة عبد العزيز موسى لاعب الفريق بعد التعافى من الإصابة.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة المصري في دور الـ16 من كأس مصر والمقرر لها 7 يوليو الجاري.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال للوصول لأفضل شكل بدني وفني باللاعبين لاستئناف مبارياتهم بالكأس وبطولة الدورى بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى بطولة الدورى.

وأدى لاعبو إيسترن كومباني مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، بعدما اجتمع المدير الفني بلاعبيه للتأكيد على صعوبة الفترة المقبلة.

وحقق فريق إيسترن كومبانى فوزا ثمينا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم محمود الشبراوى، لاعب الجونة، لفريقه بالهدف الأول فى مرمى إيسترن كومبانى، فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل مودى ناصر لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 35.

وفى الدقيقة 52 من الشوط الثانى سجل أحمد متعب هدف التقدم لإيسترن كومبانى، قبل أن يتعادل خالد قمر للجونة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة سجل أحمد تمساح هدفا قاتلا لإيسترن كومبانى لينتزع فريقه أغلى 3 نقاط.

بهذا الفوز رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة فى المركز الـ14.