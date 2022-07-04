شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى وإيبوكا يقودان هجوم إنبى أمام فيوتشر فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني لفريق إنبى، تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في المباراة المقرر لها بعد قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: إبراهيم يحيى، خالد رضا، محمد شريف، مصطفى دويدار

خط الوسط: أحمد العجوز، عبد الرحمن عماد، زياد كمال، مصطفى شكشك

خط الهجوم: جون إيبوكا ومصطفى شلبى.

ووعد مسئولو نادى إنبي اللاعبين بمكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى، ويبحث فييرا عن تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البترولي، بعد الخسارة في أول مباراتين.