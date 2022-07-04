شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تحرز ذهبية الأثقال في بطولة أمريكان فريند شيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت سارة سمير، لاعبة مصر لرفع الأثقال، في حصد الميدالية الذهبية في الخطف في بطولة أمريكان فريند شيب المقامة حاليا في أمريكا 2022.

وغابت سارة سمير عن تمثيل منتخب مصر لرفع الأثقال في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في مدينة وهران بالجزائر؛ بسبب إلغاء وزن 81 كجم، لتشارك في بطولة أمريكان فريند شيب في أمريكا.

وحُرمت سارة سمير من خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الأزمة، التى طالت الاتحاد والمنتخب بحرمان مصر من المشاركة فى البطولات لمدة عامين، وسبق لسارة سمير أن حققت الكثير من الميداليات، على رأسها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.