شكرا لقرائتكم خبر عن الميدالية الثانية.. كريم كحلة يحصد فضية رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد كريم كحلة الميدالية الفضية الثانية له فى منافسات رفع الأثقال وزن 89 ولكن هذه المرة فى الكلين، بعدما احتل المركز الثانى في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واستطاع كريم كحلة رفع 212 كجم فى الكلين، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 213 كجم، لتكون الميدالية الثانية لبطل مصر.

وكان كريم كحلة توج بفضية الخطف بعدما رفع 171 كجم فى الخطف، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 172 كجم، بينما اكتفى بطل الجزائر فى رفع 161 كجم.

بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر لعدد 42 ميدالية بينهم 11 ذهب و14 فضة و17 برونز.

وكان زياد السيسي توج بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8، في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.