شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواصلة الفريق الكروى لتدريباته، استعدادا لمواجهة المقاولون فى الجولة الـ24 للدورى، بالإضافة إلى عقد محمد أبو جبل لجلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، بصحبة وكيله لتحديد مصيره.
جلسة خاصة بين أبو جبل والمشرف على الكرة بالزمالك بصحبة وكيله.. اعرف التفاصيل
عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك جلسة خاصة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بصحبة وكيله لمعرفة مصير الحارس الدولى مع الفريق الأبيض بعد خروجه من حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك والاعتماد بشكل أساسى على محمد عواد مع تحويل الحارس للتحقيق.
محمود علاء يخوض المرحلة الثانية من التأهيل استعدادا للمقاولون
خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به فى ظل معاناته من إصابة فى كاحل القدم.
وشهدت تدريبات الزمالك اليوم، السبت، خوض علاء تدريبات تأهيلية مختلفة فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.
فيريرا يقسم لاعبى الزمالك لـ4 مجموعات.. اعرف السبب
قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين إلى 4 مجموعات لخوض تقسيمتين بين كل مجموعتين خلال مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
فيريرا يعقد جلسة مع محمد عواد فى حضور أيمن طاهر
عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عواد حارس المرمى فى حضور أيمن طاهر مدرب الحراس، خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.
تعليمات خاصة من فيريرا لسيف جعفر على هامش مران الزمالك
منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تعليمات فنية خاصة لسيف فاروق جعفر لاعب الوسط الشاب لتنفيذها فى التقسيمة الفنية التى سيخوضها الفريق خلال تدريب اليوم، السبت، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
تعرف على الموقف الأخير لعبد الشافى وعبد الغنى فى الزمالك
خاض محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الفريق الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
فقرة فنية للتعامل مع العرضيات فى مران الزمالك استعدادا للمقاولون
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، فقرة خططية للتعامل مع الكرات العرضية بالشكل المتقن، خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى.
فقرة خاصة لشيكا وبن شرقى وزيزو والجزيرى وعاشور وجمعة فى تدريبات الزمالك
خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة لأشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري وعبد الله جمعة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو على هامش المران الذى أقيم اليوم، الأحد