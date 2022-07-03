شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواصلة الفريق الكروى لتدريباته، استعدادا لمواجهة المقاولون فى الجولة الـ24 للدورى، بالإضافة إلى عقد محمد أبو جبل لجلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، بصحبة وكيله لتحديد مصيره.

جلسة خاصة بين أبو جبل والمشرف على الكرة بالزمالك بصحبة وكيله.. اعرف التفاصيل

عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك جلسة خاصة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بصحبة وكيله لمعرفة مصير الحارس الدولى مع الفريق الأبيض بعد خروجه من حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك والاعتماد بشكل أساسى على محمد عواد مع تحويل الحارس للتحقيق.

محمود علاء يخوض المرحلة الثانية من التأهيل استعدادا للمقاولون

خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به فى ظل معاناته من إصابة فى كاحل القدم.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم، السبت، خوض علاء تدريبات تأهيلية مختلفة فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.