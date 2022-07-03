شكرا لقرائتكم خبر عن والدة بسنت حميدة: بنتى كسرت رقما لم يتكرر فى البطولة وكنت خايفة عليها من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ريم إسماعيل، والدة بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى، إن السعادة التى تشعر بها لا يمكن وصفها بعد تتويج ابنتها بذهبيتى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال والدة اللاعبة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": كنت خائفة عليها من الإصابة، وخلال لعبها كنت بصرخ خوفا عليها وفرحا بأدائها.

وأضافت الدكتورة ريم، إن ابنتها كسرت رقما وحققت ما لم يتحقق منذ النسخة الأولى من البطولة.

واختتمت والدة اللاعبة بأن ابنتها تعبت كثيرا، وتكلل مجهودها بالذهب، قائلة: "الحمد لله لكل مجتهد نصيب".