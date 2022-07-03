شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهاجم إنبى بـ أحمد عاطف فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، تشكيل فريقه في مواجهة إنبي، المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع : سعد سمير - محمود مرعي - جوزيف انجويم - محمود شعبان .

خط الوسط : غنام محمد - كريم نيدفيد - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد فاروق.

خط الهجوم : أحمد عاطف.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: إبراهيم يحيى، خالد رضا، محمد شريف، مصطفى دويدار

خط الوسط: أحمد العجوز، عبد الرحمن عماد، زياد كمال، مصطفى شكشك

خط الهجوم: جون إيبوكا ومصطفى شلبى.

وعد مسئولو نادى إنبي اللاعبين بمكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى، ويبحث فييرا عن تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البترولي، بعد الخسارة في أول مباراتين.