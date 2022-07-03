شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بشروط مباراة نهائي كأس مصر 21 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

كما أخطر اتحاد الكرة الناديين بارتداء النادي الأهلي الزي الأصلي في المباراة، بينما يرتدي الزمالك زيا مخالفا تماما، على أن يكون النادي الأهلي هو المسئول عن كرات المباراة.

وتضمن الخطاب أيضا أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم المباراة.