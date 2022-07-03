شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مدافع أجنبى بدلا من بانون.. ولاعب منتخب تونس فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض غياب الدولي المغربي بدر بانون والذي اقترب بشدة من الانتقال إلى صفوف نادي قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل نادي قطر القطري في مفاوضات متقدمة للغاية مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات بانون مقابل 2.5 مليون دولار بخلاف 500 ألف دولار إضافية ، ويضع مسئولي الناديين الرتوش النهائية على الصفقة.

ويفكر مسئولو الأهلي في ضم أكثر من مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية لتعوويض رحيل بانون أبرزهم التونسي منتصر طالبي مدافع روبن كازان الروسي ومنتخب تونس، من أجل تدعيم دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وينوي مسئولو الأهلي التخلي عن أكثر من لاعب أجنبي خلال الصيف الجاري، وهم الثلاثي بدر بانون وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، لذا يبحث التعاقد مع ثلاثي أجنبي جديد من بينهم مدافع سوبر.