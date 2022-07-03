شكرا لقرائتكم خبر عن بركلات الترجيح.. غزل المحلة يهزم الإسماعيلي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق غزل المحلة إلى نهائي بطولة كأس الرابطة بعد تغلبه على الإسماعيلي بنتيجة 4 - 3 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة.

سجل للإسماعيلي كلا من محمد عادل وأحمد مصطفى وخالد النبريصي، بينما أهدر كل من عبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن، فيما سجل للمحلة كل من معاذ الحناوي وحميد ماو وخالد الإخميمي وأحمد الشيخ، بينما أهدر خالد سامي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2 – 2، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل إلى نهائي البطولة، في انتظار طرف النهائي الآخر من مباراة فيوتشر وإنبي.

سجل غزل المحلة هدف مبكر في الدقيقة 4 بتوقيع معاذ الحناوي من ركلة جزاء، ليضع فريقه في المقدمة.

وسجل محمد مخلوف تصويبة قوية في الدقيقة 25 ولكنها ارتطمت بالعارضة وعادت إلى أرض الملعب قبل أن يتعامل معها دفاع المحلة ويبعدها عن مناطق الخطورة.

وأضاع محمد الشامي، لاعب الإسماعيلي، فرصة محققة لفريقه في الدقيقة 37 من عمر المباراة ولكن تعامل معها عمرو شعبان حارس مرم المحلة بشكل جيد، واستمرت النتيجة بتقدم المحلة بهدف وحيد حتى نهاية الشوط الأول.

واستمرت محاولات الإسماعيلي على مرمى غزل المحلة في الشوط الثاني، ولكنها افتقدت للفاعلية وغابت اللمسة الأخيرة عن لاعبي الإسماعيلي في إنهاء الهجمات.

وشهدت الدقيقة 79 احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي نتيجة عرقلة أحمد مدبولي من قبل خالد سامي مدافع المحلة، وسجل منها عمر الوحش هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 80، واستمرت النتيجة بالتعادل حتى نهاية الوقت الأصلي واللجوء إلى شوطين إضافيين.

وسجل خالد النبريصي هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 97 من خلال متابعته لكرة محمد الشامي التي سددها بعد اختراق دفاع المحلة ولكنها ارتطمت في القائم الأيسر ووصلت إلى النبريصي الذي سددها في المرمى الخالي.

وأهدر لاعبو المحلة فرصة مؤكدة في الدقيقة 107 من تسديدة حميد ماو ومتبعة عبده يحيى، قبل أن ترتد عليهم بهجمة مرتدة بعدها مباشرة، وكاد أحمد مدبولي يسجل الهدف الثالث للإسماعيلي ولكنها ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ركنية.

وأحرز حميد ماو هدف التعادل للمحلة في الدقيقة 118 من عمر المباراة بعد استلام الكرة في منطقة جزاء الإسماعيلي وصوبها مباشرة على المرمى في الزاوية الضيقة لمرمى عمر رضوان بجوار القائم الأيسر للدراويش، وبعدها يطلق الحكم نهاية الوقت الإضافي واللجوء إلى ركلات الترجيح.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: فى حراسة المرمي .. عمر رضوان ، وفى خط الدفاع .. عصام صبحي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي ، فى خط الوسط .. محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش، فى خط الهجوم .. عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - محمد الشامي.

وتواجد على دكة البدلاء .. محمد فوزي فى حراسة المرمي وأحمد أيمن وعمرو الحلواني ومحمد عادل ومدحت فقوسه ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وخالد النبريصي وحازم مرسي، بينما خرج من القائمة أحمد عادل عبد المنعم بجانب "المحمدي".















































































