شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى بعد تأهل الأحمر لنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة فى الأسبوع الـ18 بالدورى والمحدد لها يوم 20 يوليو المقبل بعد تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم والمقرر لها يوم 21 يوليو أمام الزمالك .

وتأهل فريق غزل المحلة إلى نهائي بطولة كأس الرابطة بعد تغلبه على الإسماعيلي بنتيجة 4 - 3 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة.

سجل للإسماعيلي كلا من محمد عادل وأحمد مصطفى وخالد النبريصي، بينما أهدر كل من عبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن، فيما سجل للمحلة كل من معاذ الحناوي وحميد ماو وخالد الإخميمي وأحمد الشيخ، بينما أهدر خالد سامي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2 – 2، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل إلى نهائي البطولة، في انتظار طرف النهائي الآخر من مباراة فيوتشر وإنبي.