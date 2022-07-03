شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين أبو جبل والمشرف على الكرة بالزمالك بصحبة وكيله.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك جلسة خاصة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بصحبة وكيله لمعرفة مصير الحارس الدولى مع الفريق الأبيض بعد خروجه من حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك والاعتماد بشكل أساسى على محمد عواد مع تحويل الحارس للتحقيق.

كان أمير مرتضى خرج عبر وسائل الإعلام عقب لقاء القمة أمام الأهلى وشدد أن محمد أبو جبل رفض الجلوس على الدكة وتهرب من اللقاء متعللاً بإصابته أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطنى الأخير والذى شهد مباراتى غينيا وأثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، بالإضافة لمباراة كوريا الجنوبية الودية.

وقد تحدث الطرفان عن أسباب الأزمة التي حدثت وأدت لخروج الحارس من الحسابات تماما حتى نهاية الموسم، وقال الحارس أنه كان يرغب في استكمال مسيرته مع الفريق بشكل طبيعى إلا أنه فوجئ بقرارات مجلس إدارة الزمالك الأخيرة تجاهه.

وينتهى عقد محمد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى وتناثرت الأخبار عن توقيعه لإحدى الأندية السعودية قبل أن يعود وكيل الحارس وينفى المعلومات تماما .