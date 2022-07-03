شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت يتوج بالميدالية البرونزية فى فردى الفروسية بألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق محمد طلعت الميدالية البرونزية لمنافسات فردي الفروسية بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، بذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لـ43 ميدالية بينهم 11 ذهبية و14 فضية و18 برونزية.

وحصد كريم كحلة الميدالية الفضية الثانية له فى منافسات رفع الأثقال وزن 89، ولكن هذه المرة فى الكلين، بعدما احتل المركز الثانى في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واستطاع كريم كحلة رفع 212 كجم فى الكلين، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 213 كجم، لتكون الميدالية الثانية لبطل مصر.

وكان كريم كحلة قد تُوج بفضية الخطف بعدما رفع 171 كجم فى الخطف، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 172 كجم، بينما اكتفى بطل الجزائر برفع 161 كجم.

كان زياد السيسي قد تُوج بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8، في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.