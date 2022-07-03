استقبال حافل للطفلة هنا جودة معجزة تنس الطاولة بمطار القاهرة الدولى.. صور

القاهرة - سامية سيد - لاقت بطلة تنس الطاولة هنا جودة، استقبال حافل أمام مطار القاهرة الدولى، من قبل مشجعين، فور وصولها قبل قليل، برفقة عدد من المنتخبات العائدة من الجزائر بعد المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وحرص المشجعين، على التقاط صورا تذكارية مع الطفلة المعجزة هنا جودة أمام مطار القاهرة، وتهنئتها، بالميدالية الذهبية التى حصدتها بعد الفوز على منتخب إيطاليا.

وخسرت هنا جودة مباراة الدور ربع النهائى لمنافسات تنس الطاولة فى فردى السيدات أمام لاعبة فرنسا بنتيجة 4-0 فى إطار دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران.

وخسرت هنا جودة الأشواط بنتيجة 11-6 و11-9 و11-9 و11-8 لتودع منافسات فردى السيدات من الدور ربع النهائى للبطولة

وتشارك بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 184 لاعبا ولاعبة فى 19 رياضة، حيث حضرت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر يوم الخميس الماضى على متن طائرة خاصة.

وتشمل الاتحادات المشاركة فى الدورة تشمل ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3x والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واستقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة رجال وسيدات والريشة الطائرة والجودو وألعاب القوى بعد انتهاء مشاركاتها فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط والتى تختتم بعد غد الثلاثاء.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على استقبال فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة رجال وسيدات والريشة الطائرة والجودو وألعاب القوى، القادمة من الجزائر على متن متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار وسط تسهيلات خاصة.