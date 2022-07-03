شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يتابع اختبارات الناشئين على ملاعب النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أيمن الشريعى رئيس نادي إنبى اليوم، الأحد، سير مراحل اختبارات فرق البراعم والناشئين التى انطلقت منذ أمس، السبت، على ملاعب نادى إنبى بالكيلو 17 ، تحت إشراف محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين.

وحرص رئيس النادى على الاطمئنان على توزيع اللجان وسير الاختبارات بطريقة مميزة والإشراف كذلك على الوقت المحدد للاعبين فى أرضية الملعب، كما داعب عدد من اللاعبين أثناء الاختبارات للتخفيف من حدة الخوف التى تنتاب بعضهم.

وتم وضع معايير صارمة لقبول اللاعبين، اشترط فيها الموهبة كشرط أساسى للالتحاق بالاختبارات، والمستوى المهارى، والتكوين الجسمانى لكل لاعب حسب المرحلة العمرية، بالإضافة إلى شخصية اللاعب .

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين بنادى إنبى للموسم الرياضى 2023/2022.

يأتى ذلك بعد مناقشة لجنة الكرة برئاسة الشريعى وعضوية شريف أبو الغيط عضو مجلس الإدارة وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول وطارق عبدالله المدرب العام للفريق الأول ، ومحمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين، لبحث وإختيار أفضل العناصر والكفاءات الفنية لقيادة فرق القطاع للموسم الجديد.

بالإضافة إلى بحث احتياجات فرق القطاع وتطور المستوى والأداء بجانب تفريغ عدد كبير من اللاعبين الموهوبين للمنتخبات الوطنية والفريق الأول بنادى إنبى خلال الموسم القادم، لتقوم اللجنة بعد مناقشتها بصفتها الفنية بتقديمها لمجلس ادارة النادي ليتم اعتمادها.