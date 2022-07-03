شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموقف الأخير لعبد الشافى وعبد الغنى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الفريق الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحصل عبد الشافي على راحة من التدريبات الجماعية، نظرا لخضوعه لبرنامج تأهيلي وبدني خاص فى صالة الجيمانيزيوم فى ظل معاناته من إصابة في الركبة.

ويؤدي عبد الشافي برنامجا تدريبيا خاصا قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق مرة أخرى.

من ناحية أخرى، فضل البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشاركة محمد عبدالغني مدافع الأبيض فى جزء من التدريبات الفنية، قبل خوضه تدريبات بدنية خلال مران اليوم .

وخاض عبد الغني جزءا من التدريبات البدنية رفقة محمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما" ثنائي الفريق، ثم حصل على راحة من التقسيمة الفنية الختامية.

وتماثل عبدالغني مؤخرا للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في أنكل القدم، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل المطلوب للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها 12 يوليو الجارى.