شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الوقت الأصلى لمباراة الإسماعيلى والمحلة بنتيجة 1 / 1 واللجوء لأشوط إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الأصلي من مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة بتعادل الفريقين 1 – 1 ولجوئهما للعب شوطين إضافيين، فى المباراة التىباستاد المقاولون العرب في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة.

سجل غزل المحلة هدفا مبكرا فى الدقيقة 4 بتوقيع معاذ الحناوى من ركلة جزاء، ليضع فريقه فى المقدمة.

وسجل محمد مخلوف تصويبة قوية في الدقيقة 25 ولكنها ارتطمت بالعارضة وعادت إلى أرض الملعب قبل أن يتعامل معها دفاع المحلة ويبعدها عن مناطق الخطورة.

وأضاع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي فرصة محققة لفريقه في الدقيقة 37 من عمر المباراة ولكن تعامل معها عمرو شعبان حارس مرم المحلة بشكل جيد، واستمرت النتيجة بتقدم المحلة بهدف وحيد حتى نهاية الشوط الأول.

واستمرت محاولات الإسماعيلي على مرمى غزل المحلة في الشوط الثاني ولكنها افتقدت للفاعلية وغابت اللمسة الأخيرة عن لاعبي الإسماعيلي في إنهاء الهجمات.

وشهدت الدقيقة 79 احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي نتيجة عرقلة أحمد مدبولي من قبل خالد سامي مدافع المحلة، وسجل منها عمر الوحش هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 80، واستمرت النتيجة بالتعادل حتى نهاية الوقت الأصلي واللجوء إلى شوطين إضافيين.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى.. فى حراسة المرمي .. عمر رضوان ، وفى خط الدفاع .. عصام صبحي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي ، فى خط الوسط .. محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش، فى خط الهجوم .. عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - محمد الشامي.

وتواجد على دكة البدلاء .. محمد فوزي فى حراسة المرمي وأحمد أيمن وعمرو الحلواني ومحمد عادل ومدحت فقوسه ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وخالد النبريصي وحازم مرسي، بينما خرج من القائمة أحمد عادل عبد المنعم بجانب "المحمدي".















































































