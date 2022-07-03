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وزير الرياضة يستقبل الفوج الأول من البعثة المصرية بمطار القاهرة بعد انتهاء منافساتهم فى دورة ألعاب البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - ـ "صبحى" للبعثة المصرية :  سعداء بما قدمتموه وننتظر مزيد من الميداليات من باقي المشاركين

 

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، الطائرة الخاصة الأولى التى تقل مجموعة من لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية والإداريين، قادمةً من الجمهورية الجزائرية بعد انتهاء منافساتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة "وهران"، ضمن طائرتين خاصتين وفرتهما وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى، ومختلف الجهات، للبعثة المصرية المُشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى إطار تهيئة المناخ العام حول جميع اللاعبين المشاركين بمنافسات الدورة.

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وضم الفوج الأول فرق تنس الطاولة والكرة الطائرة رجال وسيدات والريشة الطائرة والجودو وألعاب القوى، الذي انتهت منافستهم، والمصارعة والقوس والسهم وباقي منتخب الكاراتيه ورفع الأثقال الذي انتهت مشاركتهم والتنس الأرضي والملاكمة وكرة السلة 3x3.

 

 

وخلال استقباله للمشاركين، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بنتائج البعثة المصرية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، متمنياً حصد المزيد من الميداليات من باقي المشاركين.

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واستطاعت البعثة المصرية حتى الآن تحقيق ٣٧ ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات و11 فضيات و17 برونزية.

 

وتشارك البعثة المصرية في البطولة في ١٩ تتمثل فى " رفع الأثقال، وألعاب القوى، والملاكمة، والسلاح، والكاراتيه، والرماية، والتنس، وتنس الطاولة، والتايكوندو، والجودو، والقوس والسهم، والمصارعة، والفروسية، والشراع، وكرة اليد، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والجمباز".


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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