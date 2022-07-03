شكرا لقرائتكم خبر عن أشرقت درويش تحصد فضية التايكوندو فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أشرقت درويش الميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن - 57 كجم بعد الخسارة في مباراة النهائي أمام بطلة تركيا بنتيجة 28/7 فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر لـ 41 ميدالية، بينها 11 ذهب و13 فضة و17 برونز.

وتأهلت أشرقت إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطلة فرنسا 21/ 13 في نصف نهائي منافسات وزن 57 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكانت أشرقت درويش قد تأهلت لقبل النهائي لمنافسات وزن 57 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعبة المغرب بالنقطة الذهبية بعد التعادل 13-13 في مباراة دور الثمانية لتضمن بعثة مصر ميدالية جديدة.

وحصدت شهد الحسيني الميدالية البرونزية فى التايكوندو بعد خسارتها من بطلة إسبانيا 5/1 في نصف نهائي منافسات وزن 49 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.