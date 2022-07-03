شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة لشيكا وبن شرقى وزيزو والجزيرى وعاشور وجمعة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة لأشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري وعبد الله جمعة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو على هامش المران الذى أقيم اليوم، الأحد، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وتولى فيريرا قيادة هذه الفقرة بنفسه، حيث تم تدريب سداسي الزمالك على بعض الأمور الفنية مثل التسديد من داخل وخارج المنطقة من وضع الحركة، بجانب التحركات ونقل الكرة بالسرعة المطلوبة فى الجزء الأمامي بالملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 12 يوليو الجاري فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.