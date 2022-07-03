اخبار الرياضه

فقرة خاصة لشيكا وبن شرقى وزيزو والجزيرى وعاشور وجمعة فى تدريبات الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة لشيكا وبن شرقى وزيزو والجزيرى وعاشور وجمعة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة لأشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري وعبد الله جمعة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو على هامش المران الذى أقيم اليوم، الأحد، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز. 

 

وتولى فيريرا قيادة هذه الفقرة بنفسه، حيث تم تدريب سداسي الزمالك على بعض الأمور الفنية مثل التسديد من داخل وخارج المنطقة من وضع الحركة، بجانب التحركات ونقل الكرة بالسرعة المطلوبة فى الجزء الأمامي بالملعب.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 12 يوليو الجاري فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا