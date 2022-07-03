شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتقدم على الإسماعيلي بهدف فى الشوط الأول بنصف نهائي الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة بتقدم الأخير بهدف نظيف فى المباراة التى تجمعهما حالياً باستاد المقاولون العرب فى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة.

سجل غزل المحلة هدفا مبكرا فى الدقيقة 4 بتوقيع معاذ الحناوى من ركلة جزاء، ليضع فريقه فى المقدمة.

وسجل محمد مخلوف تصويبة قوية فى الدقيقة 25 ولكنها ارتطمت بالعارضة وعادت إلى أرض الملعب قبل أن يتعامل معها دفاع المحلة ويبعدها عن مناطق الخطورة.

وأضاع محمد الشامي لاعب الإسماعيلي فرصة محققة لفريقه في الدقيقة 37 من عمر المباراة ولكن تعامل معها عمرو شعبان حارس مرم المحلة بشكل جيد، واستمرت النتيجة بتقدم المحلة بهدف وحيد حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى.. فى حراسة المرمي .. عمر رضوان ، وفى خط الدفاع .. عصام صبحي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي ، فى خط الوسط .. محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش، فى خط الهجوم .. عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي - محمد الشامي.

وتواجد على دكة البدلاء .. محمد فوزي فى حراسة المرمي وأحمد أيمن وعمرو الحلواني ومحمد عادل ومدحت فقوسه ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وخالد النبريصي وحازم مرسي، بينما خرج من القائمة أحمد عادل عبد المنعم بجانب "المحمدي".















































































