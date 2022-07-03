شكرا لقرائتكم خبر عن كريم كحلة يحصد فضية رفع الأثقال فى الخطف بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كريم كحلة فى التتويح بالميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال وزن 89 فى الخطف، بعدما احتل المركز الثانى في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واستطاع كريم كحلة فى رفع 171 كجم فى الخطف، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 172 كجم، بينما اكتفى بطل الجزائر فى رفع 161 كجم.

وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر39 ميدالية بينهم 10 ذهب و12 فضة و17 برونز.

وكان زياد السيسي توج بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8، في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.



وكان زياد السيسي نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.



وودع محمد عامر المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من بطل ايطاليا بنتيجة 15-6.



وتأهلت أشرقت درويش إلى المباراة النهائية لمنافسات التايكوندو وزن 57 بعد الفوز على بطلة فرنسا 21/ 13 في نصف نهائي منافسات وزن 57 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.



وكانا أشرقت درويش تأهلت لدور قبل النهائي لمنافسات وزن 57 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعبة المغرب بالنقطة الذهبية بعد التعادل 13-13 في مباراة دور الثمانية لتضمن بعثة مصر ميدالية جديدة.