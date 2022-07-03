شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصرف للاعبين مكافأة الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادى الاتحاد السكندرى للاعبين مكافأة الفوز على فاركو في المباراة الماضية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام وذلك تحفيزًا لهم من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب الدورى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها 14 يوليو الجاري على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخري اقترب أحمد عيد لاعب فريق الأوليمبي من الانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حصل مسئولو زعيم الثغر على توقيع اللاعب ويتبقى فقط الرتوش النهائية لإنهاء الصفقة.

وبات أحمد عيد أولى صفقات الاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى فى إطار سياسة لجنة الكرة بخبرات إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى وعضو اللجنة في التنقيب عن المواهب والاعتماد عليها في تغذية الفريق الأول.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.