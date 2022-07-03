شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لسيف جعفر على هامش مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تعليمات فنية خاصة لسيف فاروق جعفر لاعب الوسط الشاب لتنفيذها فى التقسيمة الفنية التى سيخوضها الفريق خلال تدريب اليوم، السبت، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص المدرب البرتغالي على منح سيف جعفر تعليمات خاصة بشأن دوره في الملعب لتنفيذها في التقسيمة استعدادا للمباريات المقبلة.

ويشارك سيف جعفر فى التدريبات بجبيرة في يده اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا بالدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم 12 يوليو الجارى.