شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع محمد عواد فى حضور أيمن طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عواد حارس المرمى فى حضور أيمن طاهر مدرب الحراس، خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني محمد عواد ببذل أقصى جهد لديه فى التدريبات ومواصلة العمل بقوة استعدادا للفترة القادمة، كما منه بعض الرسائل التحفيزية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.