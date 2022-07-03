أشرقت درويش تصعد لنهائى التايكوندو وزن 57 كيلو بألعاب البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - تأهلت أشرقت درويش للمباراة النهائية لمنافسات التايكوندو وزن 57 بعد الفوز على بطلة فرنسا 21/ 13 فى نصف نهائي منافسات وزن 57 كجم فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان أشرقت درويش تأهلت لدور قبل النهائي لمنافسات وزن 57 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعبة المغرب بالنقطة الذهبية بعد التعادل 13-13 في مباراة دور الثمانية لتضمن بعثة مصر ميدالية جديدة.

وتخوض بسنت حميدة منافسات نهائى سباق الـ 200 متر فى السابعة و 10 دقائق مساء اليوم الأحد.

وسبق وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

وتسعى بسنت حميدة لتحقيق الذهبية الثانية خلال الدورة الحالية ، والتي تٌعد بسنت هي المفاجأة فيه حتى الآن، في ظل ابتعادها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت بها قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ولكنها استعدت للبحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات، منها بطولة التشيك الدولية و بطولة العالم، واستعداد فى صربيا.

وحصدت شهد الحسيني الميدالية البرونزية فى التايكوندو بعد خسارتها من بطلة إسبانيا ٥-١ في نصف نهائي منافسات وزن ٤٩ كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.