شكرا لقرائتكم خبر عن بنت مصر.. بسنت حميدة تحصد ذهبية 200 متر عدو بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت العداءة المصرية بسنت حميدة فى التتويج بالميدالية الذهبية فى منافسات 200 متر عدو ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واحتلت بسنت حميدة المركز الأول بـ22.47 فى رقم أوليمبى جديد ، لتحصد الميدالية الذهبية الثانية لمصر، بعدما سبق وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

وتعد بسنت هي المفاجأة حتى الآن، في ظل ابتعادها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت بها قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ولكنها استعدت للبحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات، منها بطولة التشيك الدولية و بطولة العالم، واستعداد فى صربيا.

وكان زياد السيسي توج بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8، في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان زياد السيسي نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.