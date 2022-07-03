شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسي يصعد لنهائى منافسات سلاح السابر بألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل زياد السيسي للمباراة النهائية لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 9، في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان زياد السيسي نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.

وودع محمد عامر المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من بطل ايطاليا بنتيجة 15-6.

اكتفت أشرقت درويش بالحصول على الميدالية البرونزية فى التايكوندو بعد خسارتها من بطلة فرنسا ٥-١ في نصف نهائي منافسات وزن 57 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان أشرقت درويش تأهلت لدور قبل النهائي لمنافسات وزن 57 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعبة المغرب بالنقطة الذهبية بعد التعادل 13-13 في مباراة دور الثمانية لتضمن بعثة مصر ميدالية جديدة.