شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية للتعامل مع العرضيات فى مران الزمالك استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، فقرة خططية للتعامل مع الكرات العرضية بالشكل المتقن، خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى.

وتولي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربان المساعدان قيادة هذه الفقرة، والتي تم التركيز خلالها على اتقان التعامل مع العرضيات وترجمتها لأهداف.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى أكثر من مجموعة من أجل خوض فقرة خاصة بنقل الكرة بالشكل السريع من لمسة واحدة بجانب التحركات في مساحات صغيرة.

وحرص فيريرا على متابعة الفقرات الخططية ونقل التعليمات الفنية للاعبين بشكل متواصل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.