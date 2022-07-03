شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: عودة عبد القادر للتدريبات الجماعية خلال أسبوع.. وحسم موقف ياسر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق يسير بشكل منتظم فى تتفيذ برنامجه التأهيلي، وأنه فى غضون أسبوع سيشارك فى التدريبات الجماعية.

وتعرض عبد القادر لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، وخضع لبرنامج علاج طبيعى وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وواصل عبد القادر برنامج التأهيل اليوم بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأدى فريق الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء الثلاثاء المقبل بالغردقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة وحسم الفريق تأهله إلى نهائي بطولة كأس مصر.

وأدى عمرو السولية وياسر إبراهيم وحسين الشحات، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ووفقًا للبرنامج الذي وضعه لهم الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن ياسر إبراهيم اشتكى من إصابة عضلية خفيفة خلال مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام بتروجت، وأجرى أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، فيما سيتم حسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مران الفريق غدًا.

واشتكى ياسر إبراهيم من إصابة وتم استبداله بأيمن أشرف خلال مباراة بتروجت التي أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين وحسم الفريق تأهله إلى نهائي البطولة.

وأدى الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء بعد غدٍ الثلاثاء بالغردقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.