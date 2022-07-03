الامارات | طبيب الأهلي المصري: أحمد عبد القادر يعود للتدريبات الجماعية خلال أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي المصري: أحمد عبد القادر يعود للتدريبات الجماعية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد عبد القادر لاعب الوسط يسير بشكل منتظم في تنفيذ برنامجه التأهيلي، وإنه سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوع.

وتعرض عبد القادر لإصابة بمزق في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وقال أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد إن أحمد عبد القادر واصل برنامج التأهيل اليوم بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وعاد الفريق للتدريبات اليوم دون راحة استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد بالدوري المصري، وعقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قبل المشاركة في تدريبات الكرة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام بتروجت تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news