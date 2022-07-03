الاتحاد يتفق مع المدرب البرتغالي سانتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​حط نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أحمد كعكي مساء أمس رحاله في مدينة دبي الإماراتية للاجتماع مع المدرب البرتغالي نونو سانتو للاتفاق النهائي على بعض تفاصيل بنود العقد لاستكمال مراسم التوقيع الرسمي.

واتفق الطرفان على توقيع عقد احترافي لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد لمدة موسمين ومبلغ 31 مليون ريال.

وستبدأ إدارة النادي بعقد اجتماعات متتابعة مع المدرب البرتغالي سانتو للتنسيق المبكر لفترة الإعداد الصيفية لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث تم اختيار النمسا مبدئيا لإقامة المعسكر.

كما سيتم فتح ملف اللاعبين المحليين والأجانب، حيث سيطلع سانتو على تقرير اللاعبين عن الموسم الماضي ومتابعتهم خلال فترة الإعداد واختيار قائمته للموسم الرياضي المقبل.

وسيكون له الصلاحيات في اختيار المحترفين الجدد من محليين وأجانب وتحديد الخانات التي تحتاج إلى دعم فني لتكون التعاقدات على ضوئها.

لمحات في مسيرة سانتو

