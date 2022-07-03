الاتحاد يتفق مع المدرب البرتغالي سانتو

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واتفق الطرفان على توقيع عقد احترافي لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد لمدة موسمين ومبلغ 31 مليون ريال.وستبدأ إدارة النادي بعقد اجتماعات متتابعة مع المدرب البرتغالي سانتو للتنسيق المبكر لفترة الإعداد الصيفية لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث تم اختيار النمسا مبدئيا لإقامة المعسكر.
كما سيتم فتح ملف اللاعبين المحليين والأجانب، حيث سيطلع سانتو على تقرير اللاعبين عن الموسم الماضي ومتابعتهم خلال فترة الإعداد واختيار قائمته للموسم الرياضي المقبل.
وسيكون له الصلاحيات في اختيار المحترفين الجدد من محليين وأجانب وتحديد الخانات التي تحتاج إلى دعم فني لتكون التعاقدات على ضوئها.
لمحات في مسيرة سانتو
- كان لاعبا في مركز حراسة المرمى وأنهى مسيرته كلاعب في موسم 2010
- أبرز الأندية التي مثلها كلاعب بورتو وفيتوريا غيماريش
- بدأ التدريب كمدرب للحراس مع نادي ملقا الإسباني
- بدأ التدريب كمدير فني في 2012 مع ريو إفي البرتغالي
- الأندية التي دربها (ريو إفي - فالنسيا - بورتو - وولفرهامبتون -توتنهام)
- أبرز بطولاته (تحقيق التشامبيونشيب في موسم 2017 /2018)
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