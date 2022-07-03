شكرا لقرائتكم خبر الهبوط وبطولة آسيا يعيدان أيمن يحيى للنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات من المؤكد عدم بقاء اللاعب أيمن يحيى مع الأهلي خلال الموسم المقبل، وذلك لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى.

وكان اللاعب قد لعب للأهلي في الفترة الشتوية بنظام الإعارة قادما من فريقه النصر، ونجح الأهلي في إعادة توهج اللاعب الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق بطولة كأس آسيا تحت 23 التي أقيمت في أوزبكستان الشهر الماضي وحقق فيها المنتخب اللقب كما حقق أيمن يحيى لقب أفضل لاعب في البطولة.

ورغم أن الأهلي أعاد التوهج إلى اللاعب لم ينجح اللاعب في إبقاء الأهلي في دوري المحترفين، بل على العكس كان قد ساهم في خسارة الأهلي لنقطتين عندما تعادل مع مضيفه النصر (1-1) كانتا كفيلتين بإبقائه في دوري المحترفين.

وكان أيمن قد دخل كلاعب بديل في الدقائق الأخيرة من المباراة وكان الأهلي متقدما بهدف دون مقابل، ليرتكب خطأ على رأس منطقة الجزاء سجل منه ثاني هدافي الدوري البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف التعادل للنصر مع الوقت بدل الضائع ليخسر الأهلي نقطتين أوصلتاه لدوري الدرجة الأولى.

ولن يكون أيمن يحيى هو اللاعب الوحيد الذي سيترك الأهلي في الفترة القادمة، فمن المتوقع أن يغير الأهلي جميع أجانبه وعددا من اللاعبين المحليين البارزين في حالة عدم رغبتهم في خوض تجربة دوري الدرجة الأولى، كما أن هناك لاعبين انتهت عقودهم ولم تجدد معهم الإدارة مثل نوح الموسى وحسين المقهوي وسلمان المؤشر.