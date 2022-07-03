شكرا لقرائتكم خبر عمومية اتحاد ألعاب القوى في نهاية الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحدد مجلس الإدارة نهاية الربع الثالث من هذا العام موعدا لعقد جمعيته العمومية، كما أقر تشكيل عدد من اللجان الفرعية لدراسة لوائح الاتحاد الداخلية.واطلع المجلس على عرض مرئي لأنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية، ومناقشة استعدادات المنتخبات الفترة المقبلة، والتقارير المالية والإدارية.
وقدم الأعضاء التهنئة للدكتور الربعان لنيله ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد العربي بتزكيته رئيسا للاتحاد للأعوام الأربعة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمومية اتحاد ألعاب القوى في نهاية الربع الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.