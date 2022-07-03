أخضر السلة يواجه لبنان للوصول لكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة، يستضيف مجمع نهاد نوفل بذوق مكايل، اليوم، مواجهة لبنان والسعودية.

ويطمح لبنان بقيادة مدربه جاد الحاج إلى مواصلة عروضه القوية، وخصوصا مع تألق نخبة من نجومه على غرار وائل عرقجي وسيرجيو درويش وهايك غيوكجيان.

فيما يأمل المنتخب السعودي بقيادة مدربه محمد الكرداني في خلط أوراق المجموعة وتعزيز حظوظه بالوصول إلى المونديال، حيث يتسلح بنجومه أيمن المولد وفهد بلال وتامر محمد.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، في حين يتصدر لبنان المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويسعى المنتخب السعودي إلى مفاجأة مضيفه، ومن المتوقع أن يحضر عدد جماهيري كبير في المدرجات، حيث بيعت أكثر من 70% من التذاكر حتى اللحظة.