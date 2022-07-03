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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاصرت الإشاعات والتكهنات البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية في تقرير لها أن النجم البرتغالي تقدم بطلب السماح له بمغادرة مانشستر يونايتد حال تلقيه عرضا مناسبا هذا الصيف.

ومن جانبها، كشفت صحيفة «ميرور»، عن إمكانية انتقال النجم البرتغالي إلى باريس سان جيرمان للعب جنبا إلى جنب مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي

ولكن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، استبعد إمكانية انضمام رونالدو إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، حيث كتب على حسابه في «تويتر»: رونالدو معجب بإريك تين هاج، المدرب الجديد ليونايتد، لكنه طلب الرحيل بسبب رغبته في إبرام اليونايتد لصفقات جديدة، مضيفا «مانشستر يونايتد متمسك برونالدو، لأنهم يريدون منه البقاء في الموسم المقبل».

وتابع «سيحاول خورخي مينديز، وكيل رونالدو، نقل موكله إلى فريق آخر عن طريق بدء المفاوضات مرة أخرى مع عديد من الأندية، لكن باريس سان جيرمان خارج الخيارات المتاحة أمام رونالدو».

وكان رونالدو قرر العودة إلى يونايتد الصيف الماضي، بعد تجربة امتدت لثلاثة مواسم مع يوفنتوس، ليمر بموسم متواضع جماعيا ومتوسط فرديا سجل فيه «الدون» 24 هدفا وخرج بلا بطولات.

واحتل يونايتد المركز السادس بالدوري الإنجليزي وهو ما يعني أن رونالدو لن يلعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد حال استمراره في ملعب «أولدرافورد».

يشار إلى أن عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجديد بعد نحو عام من الآن.