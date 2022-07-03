شكرا لقرائتكم خبر صحيفة بريطانية: صلاح كان في طريقه لتشيلسي قبل تجديد عقده مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أمس، أن النجم المصري محمد صلاح، كان في طريقه للعودة إلى فريقه السابق تشيلسي قبل تجديد عقده مع ليفربول الجمعة الماضي.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وذكرت الصحيفة، أن صلاح كان مستعدا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل موافقة ليفربول على تجديد عقده، مضيفة أن مالك تشيلسي الجديد، الأمريكي تود بويلي، كان يستهدف التعاقد مع صلاح، عندما توقفت المحادثات الخاصة بتجديد عقده مع ليفربول.

وأشارت إلى أن اهتمام تشيلسي بضم صلاح كان عاملا رئيسيا في توصل ملاك ليفربول في النهاية إلى اتفاق مع النجم المصري لتجديد عقده، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ولفتت «ذا الصن، أن النجم المصري أوضح من خلال وكيل أعماله، رامي عباس، لمجموعة «فينواي» الرياضية التي تملك ليفربول، أنه سيفكر في العودة إلى تشيلسي، حيث أمضى عامين من 2014 إلى 2016.

وشددت الصحيفة، على أن «مسؤولي ليفربول أدركوا أنه بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، فإن خسارة صلاح لصالح منافس إنجليزي ستكون خطوة سيئة»، مؤكدة أن ليفربول كان مستعدا لبيع صلاح مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بدلا من السماح له بالمغادرة مجانا في يونيو المقبل، قبل التراجع عن الأمر.

يذكر أن صلاح البالغ 30 عاما، انضم إلى ليفربول في عام 2017 قادما من روما، وسجل له 156 هدفا في 254 مباراة في مختلف المسابقات.